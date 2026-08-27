„Maximal irritiert“: Bayern-Ärger um Ibrahimovic?

Verlässt Arijon Ibrahimovic den FC Bayern in den kommenden Tagen noch? Auf der heutigen Pressekonferenz ordnete Max Eberl zunächst ein: „Ari hat in Heidenheim (als Leihspieler, Anm. d. Red.) eine sehr gute Saison gespielt. Uns hat gefallen, was wir gesehen haben und wie er sich entwickelt hat. Er hat in der Saisonvorbereitung bei uns viel Spielzeit bekommen.“

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Anschließend stieß der Sportvorstand die Tür für einen Abschied jedoch weit auf: „Aber jetzt sehen wir, dass es für ihn schwierig werden könnte. Deshalb haben wir gesagt: Okay, wenn sich etwas ergibt, das für beide Seiten interessant ist, dann könnte etwas passieren.“

Ibrahimovic & sein Berater irritiert

Die offensiven Sätze des Bayern-Bosses haben Ibrahimovic offenbar äußerst überrascht. Nach Informationen von ‚Sport1‘ ist der 20-Jährige von Eberls Aussagen „maximal irritiert“. Weiter heißt es: „Auch sein Berater Roman Rummenigge ist vor den Kopf gestoßen, da ein solch deutliches öffentliches Signal durch den Verein nicht abgesprochen war.“

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Laut ‚Sport1‘ geht die Tendenz bei Ibrahimovic aktuell zu einem Verbleib. Der Außenbahnspieler sehe derzeit „wenig Anlass, einem kurzfristigen Abschied entgegenzukommen und könnte auf stur stellen“. Eberls Aussagen könnten dem TV-Sender zufolge also eher einen unerwünschten Effekt haben und einen Ibrahimovic-Wechsel erschweren.

Interesse am Youngster bekunden Werder Bremen und Union Berlin, die beiden Bundesligisten haben laut ‚Sky‘ Leihanfragen eingereicht. Aus dem Ausland streckt unter anderem Atalanta Bergamo die Fühler nach Ibrahimovic aus, der seinen Vertrag in München Anfang Juli bis 2028 verlängerte.