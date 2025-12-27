Menü Suche
Köln & Arsenal wollten Neuer

von Dominik Sandler - Quelle: At Broski
Manuel Neuer applaudiert den Fans @Maxppp

Die Karriere von Manuel Neuer hätte ganz anders verlaufen können. Das verriet der 39-Jährige in der Sendung ‚At Broski‘: „Nach der U19 war der 1. FC Köln stark an mir interessiert – und der FC Arsenal. Damals war Arsène Wenger noch Trainer, der viele Sprachen spricht. Ich wollte aber nicht ins Ausland, weil ich wusste, dass es als Jugendtorhüter schwer wird.“

Neuer entschied sich für einen Verbleib beim FC Schalke, wo ihm in der Saison 2006/07 der Durchbruch im Profifußball gelang. 2011 wechselte Neuer dann zum FC Bayern. Dort steht der Weltmeister von 2014 noch heute unter Vertrag.

