Atlético schnappt sich BVB-Flirt David

Angreifer Jonathan David (26) verlässt Juventus Turin und wechselt nach Spanien. Der Kanadier schließt sich Atlético Madrid an. Die Alte Dame hat in Nick Woltemade (24) bereits Ersatz für den Angreifer gefunden.

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¡Bienvenido, Jonathan David! 🇨🇦



Nuestro club y la Juventus han alcanzado un acuerdo para la cesión del delantero durante la temporada 2026/27.



ℹ️ https://t.co/xDwPcC8rwh pic.twitter.com/TZd9qvzar8 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2026

Zuletzt hatte auch Borussia Dortmund mit dem Gedanken gespielt, David an die Strobelallee zu holen. Dort ist stattdessen jetzt aber Ethan Nwawneri (19) vom FC Arsenal gelandet.