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Atlético schnappt sich BVB-Flirt David

von Dominik Sandler - Quelle: atleticodemadrid.com
Jonathan David @Maxppp

Angreifer Jonathan David (26) verlässt Juventus Turin und wechselt nach Spanien. Der Kanadier schließt sich Atlético Madrid an. Die Alte Dame hat in Nick Woltemade (24) bereits Ersatz für den Angreifer gefunden.

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Zuletzt hatte auch Borussia Dortmund mit dem Gedanken gespielt, David an die Strobelallee zu holen. Dort ist stattdessen jetzt aber Ethan Nwawneri (19) vom FC Arsenal gelandet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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