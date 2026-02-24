Bayerns spektakulärer Nagelsmann-Plan enthüllt

Nach Jahren der Ernüchterung hat Julian Nagelsmann als Bundestrainer rund um die Heim-Europameisterschaft 2024 die Euphorie im Land wiederbelebt und die Nationalelf wieder sexy gemacht. Zwar blieb der Triumph im eigenen Land aus und in Folge des Turniers flachten die Leistungen wieder ab, pünktlich zur WM geht es unter Nagelsmann jedoch wieder aufwärts, neue Hoffnung macht sich breit.

Doch es hätte auch anders laufen können. Der 38-Jährige ließ sich rund um das Heimturnier eine große Chance entgehen. Wie Volker Struth, Nagelsmanns Berater, im ‚Bild‘-Podcast ‚Phrasenmäher‘ offenbart, hätte sein Schützling auch zum FC Bayern zurückkehren können.

Als sich die Saison 2023/24 dem Ende zuneigte und klar wurde, dass es mit dem damaligen Bayern-Coach Thomas Tuchel nicht weitergehen würde, klopfte FCB-Sportvorstand Max Eberl plötzlich wieder bei Nagelsmann an und wollte den Fehler der Münchner revidieren. Diese hatten den jungen Coach trotz eines langfristigen Vertrags in der Vorsaison entlassen.

Auch Hoeneß schaltete sich ein

„Ich hatte es in den Eiern und wusste, dass sie noch mal kommen würden – und so war es auch. Max hat mich angerufen und daraufhin haben Sascha Breese (Mitgesellschafter in Struths Agentur, Anm. d. Red.) und ich uns mit ihm und Jan-Christian Dreesen in München getroffen“, so Struth.

Mehrere Treffen liefen dem Berater zufolge ohne Nagelsmann ab: „Julian war nie dabei, hatte uns auch gebeten, da ganz sensibel mit umzugehen. Im März gab es Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen Holland (2:1), die optimal liefen. Die Stimmung vor der Heim-EM nahm langsam richtig Fahrt auf. Dass man überhaupt Gespräche führt, hätte schon eine Gefahr für die EM werden können.“

Auch FCB-Vereinspatron Uli Hoeneß soll laut Struth aktiv geworden sein und habe sich quasi bei der Nagelsmann-Seite entschuldigt: „Er rief mich an und sagte, dass die Trennung von Julian nicht Bayern-like gelaufen sei und er es begrüßen würde, wenn Julian wieder Trainer wird.“

Stachel der Entlassung saß noch tief

Doch am Ende kam es nicht zum Wechsel und Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Einer der Hauptgründe sei die damals anstehende EM gewesen, deren Erfolg der Bundestrainer nicht riskieren wollte. Zum anderen habe der Stachel der frühzeitigen Entlassung beim FC Bayern noch „ein bisschen tief“ gesessen.

Nagelsmann ist Bundestrainer geblieben und bereitet die Nationalmannschaft in den kommenden Länderspielen gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) auf die anstehende WM vor. Dort trifft Deutschland in der Gruppe auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Die Bayern entschieden sich stattdessen nach großem Hin und Her für Vincent Kompany und haben das bisher nicht bereut.