Bayer Leverkusen verstärkt sich auf den letzten Metern des Transferfensters nochmal in der Verteidigung. Guéla Doué (23) kommt von Racing Straßburg. Der Rechtsverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis 2031.

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„Mit der Verpflichtung von Guéla Doué haben wir uns auf der Position des rechten Außenverteidigers hervorragend verstärkt. Wir können uns auf einen hochklassigen Neuzugang freuen, der ausgezeichnet zu unserem Kader passt“, sagt Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. Leverkusens Direktor Fußball Kim Falkenberg fügt hinzu: „Guéla ist ein abgeklärter Spieler, aggressiv und durchsetzungsfähig in den Zweikämpfen, beweglich, schnell und mit einer sehr guten Technik ausgestattet.“

Doué selbst erklärt: „In Frankreich habe ich bei Racing Straßburg zwei wunderschöne Jahre erlebt. Aber jetzt möchte ich gerne den Schritt in die Bundesliga machen hin zu einem Klub, der mich in den Gesprächen begeistert hat. Die Mannschaft ist talentiert und hat so viele gute Fußballer – ich freue mich unbändig darauf, mit diesen Jungs zu spielen.“

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I choose Doue! 🇨🇮 pic.twitter.com/gQfJNuGwCN — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 1, 2026

Als fixe Ablöse fließen 30 Millionen Euro nach Straßburg. Durch erfolgsorientierte Boni kann die Ablöse noch auf bis zu 37,5 Millionen Euro steigen. Sollte diese Ablösesumme erreicht werden, würde Doué zum Rekord-Neuzugang von Bayer 04 aufsteigen.

Der ivorische WM-Fahrer war der absolute Wunschspieler für die rechte Seite. Doué wurde in Straßburg als Rechts- sowie als Innenverteidiger eingesetzt. Damit passt der Rechtsfuß ideal in das gesuchte Profil der Leverkusener.