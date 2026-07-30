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2. Bundesliga

15 Millionen: Koulierakis verlässt Wolfsburg

von Daniel del Federico - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Tim Lemperle im Duell mit Konstantinos Koulierakis @Maxppp

Der VfL Wolfsburg und Konstantinos Koulierakis gehen getrennte Wege. Wie Fabrizio Romano berichtet, wechselt der Innenverteidiger zur AS Rom. Die Italiener überweisen für die Dienste des 22-Jährigen eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro an den Bundesliga-Absteiger.

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Koulierakis war im Sommer 2024 für 11,75 Millionen Euro von PAOK Saloniki zu den Wölfen gewechselt und avancierte dort auf Anhieb zum Stammspieler. Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga wurde jedoch deutlich, dass der Grieche trotz eines Vertrags bis 2029 das Weite suchen würde. Zahlreiche Vereine bekundeten zuletzt Interesse am Linksfuß, unter anderem auch Juventus Turin, Benfica Lissabon und Klubs von der Insel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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