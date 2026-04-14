Brobbey zu den Bayern?

Die Zukunft von Nicolas Jackson liegt aller Voraussicht nach nicht in München. Dass der FC Bayern die Kaufoption für den Leihstürmer vom FC Chelsea zieht, ist nahezu ausgeschlossen. Dementsprechend wird im Sommer wohl eine neue Backup-Option für Torjäger Harry Kane an die Säbener Straße kommen. Diese könnte Brian Brobbey sein.

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‚The Independent‘ berichtet, dass der deutsche Rekordmeister den Stürmer vom AFC Sunderland beobachtet und als mögliche Sommer-Verstärkung in Betracht zieht. Da die Saints den Niederländer erst im vergangenen Jahr für bis zu 25 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet haben, wäre dem Bericht der britischen Zeitung zufolge eine Ablöse im Bereich von 50 Millionen Euro notwendig, um Brobbey unter Vertrag zu nehmen.

Schaufenster Weltmeisterschaft?

Ob die Bayern tatsächlich dazu bereit wären, eine solche Summe für den 25-Jährigen in die Hand zu nehmen, ist unklar. Für Sunderland erzielte Brobbey in der laufenden Spielzeit sechs Tore in 25 Premier League-Einsätzen. Bis auf eine kurzfristige Blessur an der Leiste Ende Februar blieb er verletzungsfrei.

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Der 1,80 Meter große Stoßstürmer könnte seinen Marktwert zum bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika aufpolieren. Seine Chancen auf eine Nominierung für das Großturnier stehen nicht schlecht. Bei den Länderspielen im März kam er jeweils gegen Norwegen (2:1) und Ecuador (1:1) zum Einsatz – blieb jedoch ohne Torerfolg.

In der Bundesliga ist Brobbey zudem kein Unbekannter. 2021 wechselte der gebürtige Amsterdamer zu RB Leipzig. Für die Sachsen absolvierte er jedoch nur 14 Pflichtspiele und konnte sich dabei aber nicht als Torschütze verewigen. Möglicherweise gelingt ihm das im zweiten Anlauf in Deutschland, sollte ein Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt wirklich zustande kommen.