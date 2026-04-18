Eintracht-Boss stärkt Riera den Rücken

Mathias Beck ist mit der Arbeit von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt sehr zufrieden. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Aufsichtsratsvorsitzende: „Wir müssen immer sehen, woher wir kommen, und das Team hat zuletzt eine aufsteigende Tendenz gezeigt. Albert Riera hat das Team stabilisiert in sehr kurzer Zeit. Das ist eine beachtliche Leistung.“

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Aus neun Spielen holte Riera mit der Eintracht 15 Punkte. Darüber hinaus gelang es dem Spanier, die anfällige Defensive zu stabilisieren. Dennoch soll es schon erste Zweifel an Riera geben, dessen Kommunikation Berichten zufolge intern für Verwunderung sorgt.