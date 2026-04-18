Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Eintracht-Boss stärkt Riera den Rücken

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Albert Riera schreitet zur Tat @Maxppp

Mathias Beck ist mit der Arbeit von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt sehr zufrieden. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Aufsichtsratsvorsitzende: „Wir müssen immer sehen, woher wir kommen, und das Team hat zuletzt eine aufsteigende Tendenz gezeigt. Albert Riera hat das Team stabilisiert in sehr kurzer Zeit. Das ist eine beachtliche Leistung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aus neun Spielen holte Riera mit der Eintracht 15 Punkte. Darüber hinaus gelang es dem Spanier, die anfällige Defensive zu stabilisieren. Dennoch soll es schon erste Zweifel an Riera geben, dessen Kommunikation Berichten zufolge intern für Verwunderung sorgt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Albert Riera Ortega

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Albert Riera Ortega Albert Riera Ortega
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert