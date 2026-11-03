Manuel Neuer (40) wird heute Abend (21 Uhr) beim schweren Auswärtsspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid zwischen den Pfosten stehen können. Sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, wird der ehemalige Nationalkeeper später das Tor des FC Bayern hüten, berichtet ‚Sky‘.

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In den vergangenen Wochen hatte Neuer wegen einer anhaltenden Sehnenreizung im Fuß immer mal wieder pausieren müssen, beim zwischenzeitlichen 2:2 gegen den FC Arsenal in der Champions League stand er dann wieder 90 Minuten auf dem Feld. Vertreten wurde er von Jonas Urbig (23), der seinerseits nach einem schweren Zusammenprall mit Carney Chukwuemeka (23) mit zwischenzeitlichem Schwindel zu kämpfen hatte.