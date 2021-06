Löw erklärt EM-Aus – und verabschiedet sich

Es war „nicht der Abschied, den wir uns vorgestellt haben“, räumte Joachim Löw rund 16 Stunden nach dem EM-Aus gegen England (0:2) ein und übernahm „ohne Wenn und Aber die Verantwortung für dieses Ausscheiden.“ Es war der Beginn der Abschiedspressekonferenz des Weltmeister-Trainers von 2014.

„Es waren 15 sehr lange Jahre für mich, mit vielen schönen Momenten und natürlich auch Enttäuschungen“, so Löw, der seinem „Nachfolger Hansi Flick alles, alles Gute und viel Erfolg“ wünschte. Löws Herz schlage „weiterhin schwarz-rot-gold.“

Dem DFB-Team traut der scheidende Coach in den kommenden Jahren noch Großes zu. „Ich glaube, dass einige Spieler noch nicht an ihrem Leistungslimit sind. Erfahrungen wie bei diesem Turnier werden der Mannschaft helfen.“ Fehlende „Turniererfahrung“ sei ein Hauptgrund für das frühe Ausscheiden bei der EM.

Mannschaft war „echt ehrgeizig“

Die Mannschaft habe „Mentalität und Willen“ gezeigt und sei „echt ehrgeizig“ gewesen. Umso bitterer sei das Aus von Wembley, das Löw neben der EM-Halbfinalniederlage gegen Frankreich 2016 (2:0) prompt zu seinen bittersten Momenten beim DFB zählt.

Nun, da seine Zeit als Bundestrainer vorbei ist, ist Löw „auch mal froh, wenn ich mich ein bisschen zurückziehen kann. Es wird Zeit brauchen, all diese Emotionen, schönen Momente und Enttäuschungen einzuordnen und auch zu verarbeiten“ – schließlich „gab es Momente, in denen ich das nicht immer so toll fand.“ Dennoch: Der Stolz über und die Erinnerungen an 17 Jahre DFB bleiben. Und der WM-Titel 2014 erst recht.