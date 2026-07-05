Freigestellt: Schalke-Duo auf dem Sprung

Beim FC Schalke laufen die Kaderplanungen nach dem Aufstieg in die Bundesliga auf Hochtouren. Einige Profis sollen noch abgeben werden, darunter Felipe Sánchez (22) und Luca Podlech (21).

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Wie die Königsblauen offiziell mitteilen, wurde das Duo schon für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt. Entsprechend ist in beiden Fällen zeitnah mit einem Vollzug zu rechnen.

Innenverteidiger Sánchez zieht es zum mexikanischen Erstligisten Santos Laguna. Dem Vernehmen nach wird über eine Leihe samt Kaufpflicht verhandelt. Auch bei Torhüter Podlech läuft es wohl auf ein Gastspiel hinaus – ‚Sky‘ zufolge verschlägt es ihn nach Norwegen.