Der FC Schalke 04 blickt auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive einmal mehr nach Frankreich. Nach FT-Informationen bemüht sich der Bundesliga-Aufsteiger um Frank Magri, der nach seinem Vertragsende beim FC Toulouse ablösefrei zu haben ist.

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Die Schalker haben dem 26-jährigen Mittelstürmer bereits mehrere Angebote unterbreitet, eine Einigung ist allerdings bislang nicht in greifbarer Nähe. Im Werben um den 20-fachen kamerunischen Nationalspieler sind die Königsblauen nicht alleine.

Konkurrenz gibt es insbesondere aus der Major League Soccer, wo der New York City FC derzeit gute Chancen auf den Zuschlag hat. Auch der FC Burnley verfolgt die Situation des 1,78 Meter großen Rechtsfußes aufmerksam. In der abgelaufenen Saison erzielte Magri für Toulouse fünf Tore in 17 Einsätzen.