Hannover präsentiert neuen Geschäftsführer

Björn Bremer kehrt zu Hannover 96 zurück. Offiziellen Angaben des Zweitligisten zufolge steigt der 54-Jährige als Geschäftsführer ein. „Björn Bremer verfügt über eine hohe Wissenskompetenz und eine große Erfahrung im Fußballkontext. Durch seine Tätigkeit für das Internationale Fußballinstitut hat er seine Expertise sowie sein Netzwerk noch einmal erweitert und sich intensiv mit relevanten Zukunftsthemen beschäftigt. Für die Weiterentwicklung der Strukturen bei Hannover 96 wird er insbesondere verantwortlich sein“, beschreibt Aufsichtsratsmitglied Martin Kind den Aufgabenbereich von Bremer.

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Bremer war bereits von 2011 bis 2021 in der Geschäftsführung der Niedersachsen tätig. Zuletzt arbeitete er für das Internationale Fußballinstitut (IFI). Bremer führt aus: „Ich habe Hannover 96 auch in den zurückliegenden Jahren weiter eng verfolgt und den Kontakt gehalten. Im Rahmen meiner Tätigkeit in den vergangenen Jahren habe ich viele neue, spannende Impulse und Ansätze kennengelernt, die ich sicherlich in die künftige Gestaltung meiner Aufgaben einfließen lassen werde.“