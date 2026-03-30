Bericht: Bayern denkt an Foden

An guten Tagen gehört Phil Foden zu den besten Offensivspielern auf der Insel. Kein Wunder, dass Manchester City gerne mit dem Filigrantechniker über 2027 hinaus verlängern will, dessen Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Eine Einigung konnte man trotz frischer Gespräche jedoch noch nicht erzielen. Schlägt jetzt der FC Bayern München zu?

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Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, beschäftigt sich der Rekordmeister mit dem 25-Jährigen. Insbesondere Trainer Vincent Kompany, der Foden noch aus gemeinsamen Tagen bei Manchester City kennt, halte große Stücke auf den Linksfuß.

Kein Bedarf?

Dass sich das Gerücht konkretisieren wird, darf allerdings bezweifelt werden. Schließlich hat der FC Bayern auf Fodens präferierten Positionen keinen Bedarf, wirbeln auf der Zehn respektive dem rechten Flügel doch Jamal Musiala (23), Lennart Karl (18) und Michael Olise (24).

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Für die Foden-Seite dürfte das Gerücht allerdings zur besten Zeit kommen. Das vermeintliche Interesse der Münchner könnte in den Verhandlungen mit den Skyblues als Druckmittel herhalten, um die Konditionen in die Höhe zu treiben. Es würde niemanden verwundern, wenn Foden am Ende doch bei City verlängert.