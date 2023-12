Werder: Werner fordert Transferoffensive – Bedarf auf zwei Positionen

Mit letzter Kraft hat sich der SV Werder am gestrigen Dienstag in die Winterpause geschleppt. Gegen RB Leipzig saßen mit Cimo Röcker (29), Jakob Löpping (20) und Kein Sato (22) gleich drei Spieler aus der Bremer Zweitvertretung auf der Bank. Zwar sprang gegen die Sachsen ein mehr als achtbarer 1:1-Punktgewinn heraus, vor allem aber in der Breite muss der Kader der Grün-Weißen verstärkt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es ist das Bestreben von uns allen, dass wir mehr Breite hineinbekommen“, erklärt Ole Werner gegenüber der ‚DeichStube‘, schränkt jedoch ein: „Aber es müssen eben auch Spieler sein, die zu uns passen. Menschlich, sportlich und natürlich auch finanziell.“

Lese-Tipp

Bundesliga-Interesse: Herthas Reese schon im Winter weg?

Dass akuter Handlungsbedarf besteht, ist für den Cheftrainer eindeutig: „Insgesamt bleibt es ein Thema für uns – und das ist ja auch heute offensichtlich gewesen, dass wir einfach einen sehr kleinen Kader haben. Ich glaube, es ist der kleinste Kader der Liga.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Augenmerk auf der Defensive

Für welche Positionsgruppen die Norddeutschen die Augen aufhalten, ist klar umgerissen. „Wir sind einer Meinung, dass wir durch Amos Piepers Verletzung (Knöchelbruch, Anm. d. Red.) und Naby Keitas Abstellung zum Afrika-Cup noch einmal zusätzlichen Bedarf haben“, so Werner.

Entsprechend wird nach einem Innenverteidiger sowie einem defensiv denkenden Achter gefahndet. Laut Werner ist es das Ziel, „das jetzige Transferfenster so zu nutzen, dass wir uns verstärken und gut aufstellen“.