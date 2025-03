Leeds: Arabi bald neben Farke?

Trainer Daniel Farke könnte bei Leeds United einen Mitstreiter aus Deutschland an die Seite gestellt bekommen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist Samir Arabi beim englischen Zweitligisten ein Kandidat für einen Posten im Management. Der 49-Jährige war bis 2023 für insgesamt zwölf Jahre bei Arminia Bielefeld als Sportchef tätig und ist seitdem ohne Klub.

Bei Leeds steht im Zuge des potenziellen Aufstiegs in die Premier League (aktuell Platz eins) eine Umstrukturierung in der Führungsetage an. CEO Angus Kinnear wird zum Saisonende wohl zum FC Everton wechseln. Grundsätzlich hat der englische Traditionsklub in den zurückliegenden Jahren immer wieder Spieler aus Deutschland verpflichtet. Ein Markt, auf dem sich Arabi bestens auskennt. Mit Marc Roca, Ilia Gruev, Josuha Guilavogui oder auch Ao Tanaka wechselten gleich fünf Spieler in den vergangenen drei Jahren auf die Insel zu den Peacocks.