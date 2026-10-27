„Unverkäuflich“: Transfer-Absage für Tresoldi

Nicht nur der deutsche und der italienische Fußballverband reißen sich um Nicolò Tresoldi. Am 22-jährigen Stürmer des FC Brügge sind auch zahlreiche Klubs aus den europäischen Topligen interessiert. Dass der treffsichere Neuner zeitnah seinen derzeitigen Arbeitgeber verlassen soll, hört man dort nicht gerne.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Het Nieuwsblad‘ hat mit einem namentlich nicht genannten Vorstandsmitglied von Brügge über Tresoldi gesprochen und der hochrangige Funktionär hat deutliche Worte gefunden: „Nicolò ist unverkäuflich.“ Mögliche Angebote im Januar seien deswegen „völlig irrelevant“. Ein Winter-Transfer sei ausgeschlossen, heißt es.

Bis zum Sommer könnte sich das aber ändern. Trifft Tresoldi weiterhin am Fließband, wird er für den Champions League-Teilnehmer kaum zu halten sein. Auch die belgische Tageszeitung sieht den FC Arsenal als einen der heißesten Kandidaten auf einen Transfer des jungen Angreifers. In den vergangenen Monaten wurde Tresoldi auch mit den größten Vertretern der Serie A und der Bundesliga in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse geistern immer höhere Summen durch die Medien. Vor einem halben Jahr wurde Tresoldi noch auf 30 Millionen Euro taxiert. Inzwischen würden die Brügge-Bosse bei einem Angebot in der Größenordnung wohl nur müde lächeln. Unter 50 Millionen Euro geht beim bis 2029 vertraglich gebundenen Profi nichts mehr.