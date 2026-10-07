Spionage: FA verkündet Eckert-Strafe

Der englische Fußballverband hat das Strafmaß für Tonda Eckert festgelegt, der zwischen Dezember 2025 und Mai 2026 das Training zahlreicher Vereine ausspionieren ließ. In einem offiziellen Statement teilt die FA mit: „Tonda Eckert gestand die Vorwürfe. Die unabhängige Disziplinarkommission verhängte daraufhin eine sechswöchige Sperre für alle Fußballaktivitäten, die bis zum Ende der Saison 2027/28 ausgesetzt ist, eine Geldstrafe von 28.000 Pfund (33.000 Euro, Anm. d. Red.) und eine Rüge nach einer Anhörung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Southampton wurde vergangene Saison aus den Aufstiegsplayoffs der Championship verbannt, da einer von Eckerts Mitarbeitern das Training des damaligen Gegners FC Middlesbrough beobachtet hatte. In der laufenden Saison steht Eckert trotzdem weiterhin an der Seitenlinie der Saints. Mit dem Strafmaß kann sich der deutsche Übungsleiter glücklich schätzen.