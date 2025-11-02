Menü Suche
Liverpool: 40-Millionen-Transfer unerwartet in Gefahr

Der FC Liverpool könnte im Sommer 40 Millionen Euro mit einem Spielerverkauf einnehmen. Nach aktuellem Stand wackelt der Deal aber.

von David Hamza - Quelle: The Independent
Arne Slot an der Seitenlinie @Maxppp

Zum Deal um Harvey Elliott (22) sickern neue Details durch. Laut dem ‚Independent‘ greift die Kaufpflicht in Höhe von 40 Millionen Euro, sollte Elliott zehn Spiele für Aston Villa absolvieren. Derzeit steht der bis zum Saisonende vom FC Liverpool ausgeliehene Elliott bei fünf Einsätzen.

Der ‚Independent‘ spekuliert, dass Villa es vermeiden könnte, den Offensivspieler weitere fünfmal einzusetzen, sollte die Leistungskurve nicht deutlich nach oben zeigen. Bei den vergangenen beiden Partien stand Elliott nicht im Kader, die zwei Spiele zuvor hatte er 90 Minuten auf der Bank gesessen.

Konkretes Interesse an einer Verpflichtung bekundete im Sommer auch RB Leipzig. Die Sachsen waren sich mit Elliott einig, nahmen wegen der teuren Bedingungen des Deals aber Abstand. In Liverpool steht Elliott bis 2027 unter Vertrag.

