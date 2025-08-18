Defensive als Wagnis: Eintracht wappnet sich für die Champions League

Eintracht Frankfurt (3 Zugänge | 5 Abgänge)

Markus Krösche hat mal wieder vorgesorgt und schon im Winter einige Vorgriffe auf den Sommer getätigt, allen voran durch die Verpflichtungen von Elye Wahi (22) und Michy Batshuayi (31). Die beiden Stürmer konnten ihre Knipserqualität aber bislang noch nicht unter Beweis stellen. Dennoch war die SGE auch in diesem Transferfenster wieder mit viel Gelassenheit am Werk, sodass der Kader im Großteil schon steht. In Rasmus Kristensen (27) konnten die Adlerträger einen Leistungsträger der Vorsaison frühzeitig per Option für sechs Millionen Euro festverpflichten, zudem kommt in Elias Baum (19) von der SV Elversberg ein weiterer talentierter Außenverteidiger zurück.

Die Zugänge

Jonathan Burkardt (24) vom FSV Mainz 05 für 21 Mio.

Ritsu Doan (27) vom SC Freiburg für 21 Mio.

Love Arrhov (17) von Brommapojkarna für 4,6 Mio.

Nennenswerte Abgänge

Hugo Ekitiké (23) an den FC Liverpool für 95 Mio.

Tuta (26) an den Al Duhail SC für 15 Mio.

Igor Martanovic (22) an den SC Freiburg für 6,7 Mio.

Nacho Ferri (20) an den KVC Westerlo für 2 Mio.

Krisztián Lisztes (20) an Ferencváros (Leihe)

Was wird noch gesucht?

Gesucht wird definitiv noch ein neuer Torhüter, da Kevin Trapp (35) vor dem Wechsel zum Paris FC steht. Für den Kapitän steht Michael Zetterer (30) in den Startlöchern, der für kolportierte vier bis sechs Millionen Euro von Werder Bremen kommt. Weitere Transfers sind in diesem Sommer aber ebenfalls nicht ausgeschlossen. Gut möglich, dass nach dem Abgang von Ekitiké noch ein weiterer Stürmer an den Main wechselt. Matthis Albine (22) vom FC Nantes ist ein Kandidat, aber wohl zu teuer. Auch Fábio Silva (23), den Borussia Dortmund und RB Leipzig auf dem Zettel haben, könnte noch kommen. Ansonsten wird Krösche wohl nur noch einmal tätig, sollten Spieler den Verein verlassen.

Wichtigster Transfer

Ritsu Doan und Jonathan Burkardt eint nicht nur die Höhe der Ablöse. Beide sind enorm wichtige neue Bestandteile für das Spiel von Dino Toppmöller. Der Trainer beorderte die beiden Neuzugänge beim Pokal-Auftakt gegen den FV Engers (5:0) direkt in die Startelf, Doan zahlte das Vertrauen mit seinem Doppelpack zurück. Ohnehin war der Japaner schon lange der Wunschtransfer von Krösche & Co. Burkardt, ein ganz anderer Spielertyp als Ekitiké oder Omar Marmoush (26), muss seine Rolle bei den Hessen trotz guter Ansätze noch finden. Bei den beiden gestandenen Bundesliga-Profis kann sich die Eintracht aber nahezu sicher sein, dass sie funktionieren werden.

Das Zwischenfazit

Die Eintracht hat sich durch Doan im Vergleich zur Vorsaison auf dem Flügel definitiv verstärkt. Da Winter-Neuzugang Wahi immer besser in Form kommt und auch die Youngster Can Uzun (19) und Jean-Mattéo Bahoya (20) in die Startelf drängen, ist die Offensive für die Bundesliga hervorragend aufgestellt. In der Defensive gab es wenig Bewegung, der Abgang von Tuta wurde nicht kompensiert und wird das voraussichtlich auch nicht mehr. Hinsichtlich der Doppelbelastung mit der Champions League könnte das noch zu Problemen führen. In der Bundesliga sollte mit diesem Kader die erneute Qualifikation zur Königsklasse anvisiert werden.

