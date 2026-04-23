Verwirrung um Rashford-Zukunft bei Barça

Englische und spanische Medien sind geteilter Meinung darüber, ob der FC Barcelona auch in der kommenden Saison mit Marcus Rashford zusammenarbeiten will. Während der ‚Mirror‘ berichtet, dass die Katalanen den Engländer für eine weitere Spielzeit von Manchester United ausleihen möchten, meldet die ‚Sport‘, dass der 28-Jährige keine Zukunft bei den Blaugrana hat. Demnach schaut sich Barça bereits nach preiswerteren Alternativen für die Flügelposition um.

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Barcelonas Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro ist bereits verstrichen und war dem Verein nach den jüngsten eher schwächeren Auftritten des Angreifers ohnehin zu hoch. Rashford hat jedoch auch im Old Trafford keine Zukunft mehr, ist dort allerdings noch bis 2028 gebunden und verdient fürstliche 360.000 Euro pro Woche.