Frankreich fliegt ins Halbfinale: „Kylian zweifelt nie“

Die Franzosen waren von der ersten Minute an die klar spielbestimmende Mannschaft, taten sich aber in der ersten Halbzeit noch schwer, klare Chancen herauszuarbeiten. Superstar Kylian Mbappé hatte noch die größte Möglichkeit zur Führung, scheiterte aber kläglich vom Elfmeterpunkt. Marokko hingegen, das den verletzungsbedingten Ausfall von Neu-Bayer Ismael Saibari nicht kompensieren konnte, fand vor allem Offensiv nicht statt.

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Nach der Pause machte Frankreich dann innerhalb weniger Minuten alles klar: In der 60. Minute besorgte Mbappé per Traum-Schlenzer das 1:0, sechs Minuten später machte Ousmane Dembélé den Deckel drauf. Die Atlas-Löwen kamen erst spät zu kleineren Chancen, blieben insgesamt aber viel zu harmlos. Dass Frankreich-Keeper Mike Maignan erst in der 83. Minute den ersten Torschuss halten musste, spricht Bände. Der WM-Vizemeister von 2022 trifft nun im Halbfinale auf den Sieger der heutigen Partie (22 Uhr) zwischen Spanien und Belgien.

‚Eurosport.fr‘ (Frankreich): „Kylian zweifelt nie. Er verschoss einen Elfmeter, durchlebte eine ereignislose Stunde und dann, als wäre nichts geschehen, wendete er erneut das Blatt für Les Bleus. Gegen Marokko erinnerte Kylian Mbappé alle daran, was ihn auszeichnet: ein unerschütterlicher Glaube an sein Talent.“

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‚Le Figaro‘ (Frankreich): „Kylian Mbappé, der Mann, der alles verändert und bereits Geschichte schreibt. Der Kapitän der Bleus, der am Donnerstag beim Einzug ins Halbfinale gegen Marokko (2:0) erneut entscheidend war, spielt eine außergewöhnliche Weltmeisterschaft.“

‚L’Équipe‘ (Frankreich): „Unwiderstehlich. Zunächst wirkungslos, dann mitreißend: Die französische Nationalmannschaft besiegt Marokko und zieht ins Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 ein.“

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‚Le Matin‘ (Marokko): „Das Abenteuer der Atlas-Löwen bei der Weltmeisterschaft 2026 fand am Donnerstag im Viertelfinale gegen Frankreich sein Ende. Trotz dieses Ausscheidens verlässt Marokko das Turnier mit hocherhobenem Kopf – am Ende eines Turniers, das seinen Status in der Weltfußballelite bestätigt hat.“