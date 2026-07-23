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Hertha macht ersten Zugang klar

von Julian Jasch - Quelle: Bild
3 min.
Stefan Leitl checkt seinen Puls @Maxppp

Nach diversen Transfer-Rückschlagen hat Hertha BSC endlich den ersten externen Zugang am Haken. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge leiht der Zweitligist Oluwaseun Adewumi (21) vom FC Burnley aus. Ob sich die Alte Dame auch eine Kaufoption sichern konnte, wird offengelassen.

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Adewumi steht auf der Insel noch bis 2028 unter Vertrag. Die vergangene Spielzeit verbrachte der Offensivspieler bereits leihweise bei Cercle Brügge. In Belgien erzielte der österreichische U21-Nationalspieler sechs Treffer in 33 Einsätzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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