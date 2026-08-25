Medizincheck für Bayern-Talent Mike

Der Transfer von Wisdom Mike befindet sich auf der Zielgeraden. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Offensivspieler des FC Bayern heute schon in Belgien angekommen und durchläuft zurzeit den obligatorischen Medizincheck für seinen Wechsel zum FC Brügge.

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Die Vertragsunterschrift und die Verkündung soll dann morgen oder am Donnerstag folgen, heißt es. Für den Verkauf des 17-jährigen Angreifers erhält Bayern eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro. Außerdem enthält der Deal dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsbeteiligung.