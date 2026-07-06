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Premier League

Rekordtransfer: Tonali hat unterschrieben

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Sandro Tonali für Newcastle im Einsatz @Maxppp

Der Transfer von Sandro Tonali ist in trockenen Tüchern. Nach Informationen von Fabrizio Romano hat der 26-Jährige seinen Vertrag bei Tottenham Hotspur unterschrieben. Bis zu 117 Millionen Euro fließen für den Mittelfeldakteur an Newcastle United.

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Damit avanciert Tonali zum Rekordtransfer der Spurs. Diesen Status hatte seit kurzem Mateus Fernandes (21) inne, den die Nordlondoner vor wenigen Tagen für umgerechnet 98 Millionen Euro von West Ham United verpflichteten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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