Rekordtransfer: Tonali hat unterschrieben

Der Transfer von Sandro Tonali ist in trockenen Tüchern. Nach Informationen von Fabrizio Romano hat der 26-Jährige seinen Vertrag bei Tottenham Hotspur unterschrieben. Bis zu 117 Millionen Euro fließen für den Mittelfeldakteur an Newcastle United.

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Damit avanciert Tonali zum Rekordtransfer der Spurs. Diesen Status hatte seit kurzem Mateus Fernandes (21) inne, den die Nordlondoner vor wenigen Tagen für umgerechnet 98 Millionen Euro von West Ham United verpflichteten.