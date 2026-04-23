Neuer Klub für Ex-Wölfe-Coach Simonis

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Paul Simonis kehrt in die Niederlande zurück. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, hat sich der 41-Jährige grundsätzlich mit Sparta Rotterdam auf einen Vertrag geeinigt. In Rotterdam war Simonis bereits 15 Jahre als Jugendtrainer tätig. Dort wird ein Nachfolger für Maurice Steijn gesucht, der dem Klub zu Saisonende den Rücken kehrt.

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Seine erste Station außerhalb der Niederlande verlief alles andere als glücklich. Beim VfL Wolfsburg hatte Simonis im Sommer übernommen, nach nur zwölf Spielen war im November schon wieder Schluss. Der VfL schaffte auch im Anschluss die Trendwende nicht und befindet sich unter Dieter Hecking, dem dritten Trainer in dieser Saison, auf Rang 17.