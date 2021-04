Freiburg: Müller-Kauf nicht geplant

Der SC Freiburg plant offenbar keine Festverpflichtung des ausgeliehenen Torhüters Florian Müller. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge ist Müllers Zukunft von seinem Konkurrenten Mark Flekken (27) abhängig. Demnach wird der 23-Jährige laut Sportdirektor Klemens Hartenbach nicht als Konkurrent für Flekken angesehen, der sich kurz vor dem ersten DFB-Pokalspiel gegen Mannheim eine Verletzung am linken Ellenbogen zugezogen hatte und lange ausfiel.

Müller wurde im September des vergangenen Jahres kurzfristig als Ersatz vom FSV Mainz 05 ausgeliehen. Regulär steht der ehemalige U21-Nationalspieler noch bis 2022 bei den Rheinhessen unter Vertrag. In dieser Saison hütete der 1,92-Mann in 28 Partien für die Breisgauer den Kasten. Dabei behielt er in fünfmal eine weiße Weste.