FC Bayern: Die Hintergründe zum Gnabry-Deal

Serge Gnabry und der FC Bayern setzen ihre Zusammenarbeit aller Voraussicht nach über die Saison hinaus fort. Dem Vernehmen nach wird der flexible Offensivspieler seinen zum Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2028 verlängern.

In dem Zuge wurde sich auf eine Gehaltsreduzierung verständigt. Rund 15 Millionen Euro und damit knapp drei Millionen Euro weniger als bisher soll Gnabry künftig verdienen. Laut der ‚Abendzeitung‘ akzeptiert der 30-Jährige die angepassten Bezüge aus zweierlei Gründen.

Zum einen wolle sich Gnabry voll und ganz auf die Rückrunde sowie die darauffolgende WM konzentrieren. Zum anderen schätze er die Arbeit und Philosophie von Cheftrainer Vincent Kompany sehr.

Findet ihr die neuen Konditionen fair? Auf jeden Fall, ist im Gesamtpaket eine sinnvolle Lösung für beide Parteien Nein, das Gehalt ist immer noch zu hoch

Natürlich wird Gnabry beim deutschen Rekordmeister weiterhin zu den Top-Verdienern gehören. Gleichwertiger Ersatz wäre für den FCB aber wohl noch deutlich teurer. Ein guter Deal für beide Parteien also?