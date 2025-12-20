Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

FC Bayern: Die Hintergründe zum Gnabry-Deal

Serge Gnabry steht unmittelbar vor einer Verlängerung beim FC Bayern. In den Verhandlungen spielten einem Bericht zufolge zwei wesentliche Punkte eine Rolle.

von Julian Jasch - Quelle: Abendzeitung
1 min.
Serge Gnabry klatscht ab mit Lennart Karl @Maxppp

Serge Gnabry und der FC Bayern setzen ihre Zusammenarbeit aller Voraussicht nach über die Saison hinaus fort. Dem Vernehmen nach wird der flexible Offensivspieler seinen zum Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2028 verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

In dem Zuge wurde sich auf eine Gehaltsreduzierung verständigt. Rund 15 Millionen Euro und damit knapp drei Millionen Euro weniger als bisher soll Gnabry künftig verdienen. Laut der ‚Abendzeitung‘ akzeptiert der 30-Jährige die angepassten Bezüge aus zweierlei Gründen.

Zum einen wolle sich Gnabry voll und ganz auf die Rückrunde sowie die darauffolgende WM konzentrieren. Zum anderen schätze er die Arbeit und Philosophie von Cheftrainer Vincent Kompany sehr.

Unter der Anzeige geht's weiter
Findet ihr die neuen Konditionen fair?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Natürlich wird Gnabry beim deutschen Rekordmeister weiterhin zu den Top-Verdienern gehören. Gleichwertiger Ersatz wäre für den FCB aber wohl noch deutlich teurer. Ein guter Deal für beide Parteien also?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Serge Gnabry

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Serge Gnabry Serge Gnabry
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert