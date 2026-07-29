Sechs Neue: Die Real-Traumelf 2026/27

Nach zwei titellosen Saisons möchte Real Madrid mit José Mourinho an der Seitenlinie wieder angreifen. Dafür waren respektive sind die Verantwortlichen sehr fleißig auf dem Transfermarkt. In Marc Cucurella (27), Denzel Dumfries (30), Ibrahima Konaté (27) und Bernardo Silva (31) sicherten sich die Königlichen bereits vier hochkarätige Neuzugänge.

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Zur Stunde verhandelt Real über die Transfers von Yan Diomande (19) und Rodri (30). Flügelspieler Diomande hat einem Fünfjahresvertrag bereits zugestimmt. Die Verhandlungen mit RB Leipzig, das 120 Millionen Euro fordert, laufen auf Hochtouren. Eine Einigung steht noch aus, ist aber wohl nur noch eine Frage der Zeit, obwohl sich auch Paris St. Germain noch nicht komplett aus dem Poker verabschiedet hat.

Mit Mittelfeld-Regisseur Rodri sind sich Los Blancos ebenfalls schon über einen Kontrakt einig geworden. Die Gespräche mit Manchester City werden womöglich unkomplizierter als zunächst angenommen, schon morgen könnte es den entscheidenden Durchbruch geben. Als Ablöse stehen ein Jahr vor Vertragsende 40 bis 50 Millionen Euro im Raum.

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Gelingt es Real, beide Verpflichtungen zu finalisieren, ist die neue Mannschaft besser und ausgeglichener als im Vorjahr. Sechs der sieben Neuzugänge würden wahrscheinlich auch direkt zur ersten Elf gehören. Stars wie Aurélien Tchouameni (26), Trent Alexander-Arnold (27), Álvaro Carreras (23) und Antonio Rüdiger (33) müssten wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Reals potenzielle Traumelf