Kompany lässt Kane auf der Bank

Harry Kane (32) kehrt nach seiner Wadenverletzung nicht in die Startelf des FC Bayern zurück. Cheftrainer Vincent Kompany lässt den Toptorjäger für das heutige Bundesligaspiel (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen zunächst auf der Bank. Stattdessen steht erneut Chelsea-Leihgabe Nicolas Jackson (24) von Beginn an auf dem Feld.

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Bei der gestrigen Pressekonferenz hatte Kompany bereits durchblicken lassen: „Wir dürfen die Spannung nicht verlieren, es bleibt Leistungssport. Wenn das Signal kommt, dass Harry spielen kann, dann spielt er auch.“