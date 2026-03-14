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Bundesliga

Kompany lässt Kane auf der Bank

von Julian Jasch
Harry Kane vom FC Bayern @Maxppp
Leverkusen 1-1 FC Bayern

Harry Kane (32) kehrt nach seiner Wadenverletzung nicht in die Startelf des FC Bayern zurück. Cheftrainer Vincent Kompany lässt den Toptorjäger für das heutige Bundesligaspiel (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen zunächst auf der Bank. Stattdessen steht erneut Chelsea-Leihgabe Nicolas Jackson (24) von Beginn an auf dem Feld.

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Bei der gestrigen Pressekonferenz hatte Kompany bereits durchblicken lassen: „Wir dürfen die Spannung nicht verlieren, es bleibt Leistungssport. Wenn das Signal kommt, dass Harry spielen kann, dann spielt er auch.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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