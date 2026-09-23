BVB: Schnelle Kovac-Unterschrift

Niko Kovac ist seit Februar 2025 für Borussia Dortmund verantwortlich, führte den Klub zweimal in Folge in die Champions League und grüßt aktuell nach vier Siegen aus vier Ligaspielen von der Tabellenspitze. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen gerne mit dem Fußballlehrer über 2027 hinaus zusammenarbeiten wollen.

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Auch Kovac selbst sieht seine BVB-Mission nicht als beendet an. Insofern dürften die Verlängerungsgespräche schnell in einem Vollzug münden. Die ‚Sport Bild‘ titelt in ihrer aktuellen Ausgabe, dass der 54-Jährige im Oktober einen neuen Vertrag unterzeichnen soll.

Zuerst sollen aber die Geschäftsführer Carsten Cramer, Lars Ricken (Sport) und Thomas Treß (Finanzen) langfristig gebunden werden. Danach steht dem anvisierten Kovac-Deal nichts mehr im Wege. Und die Borussia hat auf vielen Kernpositionen für Klarheit gesorgt.