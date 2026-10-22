Zumindest für kurze Zeit war Mathis Albert (17) nach seinem Tor beim Sieg gegen Chile (4:2) Ende September der jüngste Torschütze in der Geschichte der US-amerikanischen Nationalmannschaft. Knapp 98 Stunden später verlor er diesen Rekord an Cavan Sullivan (17/Philadelphia Union), doch auch abseits des Treffers machte der Youngster von Borussia Dortmund mächtig Eindruck.

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Bei den Schwarz-Gelben sind die Einsatzzeiten des vielversprechenden Talents dagegen rar gesät. 90 Minuten im Pokal gegen den HEBC Hamburg (5:0) und ein Kurzeinsatz in der Bundesliga am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin (0:0). Mehr steht für Albert bisher nicht zu Buche und das will sich die Konkurrenz zunutze machen. Vor allem Manchester City buhlt heftig um den Rechtsfuß. Die BVB-Bosse bleiben jedoch entspannt, wie die ‚Bild‘ berichtet.

An der Strobelallee sei man über die Bemühungen der Skyblues informiert, die den Flügelspieler sowohl im vergangenen Winter als auch im Sommer auf die Insel locken wollten. Ein konkretes Angebot ist laut der Boulevardzeitung bisher nicht in Dortmund eingegangen. Auch nicht vom FC Chelsea oder Paris St. Germain, die dem Vernehmen nach ebenfalls 15 bis 20 Millionen Euro für Albert investieren würden.

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Langfristiger BVB-Vertrag für Albert

Der BVB hat jedoch kein Interesse, sein Juwel abzugeben, das eines der größten Talente seines Jahrgangs ist. Alberts Jugendvertrag läuft im kommenden Sommer aus. Bisher wurde spekuliert, dass der US-Boy hinter verschlossenen Türen bereits eine Anschlussvereinbarung getroffen hat, die mit Vollendung des 18. Lebensjahrs wirksam wird.

Die ‚Bild‘ scheint dies zu betätigen, berichtet von einem „langfristigen Vertrag“, der bei den BVB-Bossen für eine entspannte Haltung sorge. Klar scheint jedoch, dass das aktuelle Bankdasein Albert nicht lange bei Laune halten wird. Sportdirektor Ole Book kündigte bereits weitere Einsatzchancen an. Alle Interessenten werden die Situation genau im Auge behalten.