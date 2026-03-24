Chelsea: Jobgarantie für Rosenior?

Liam Rosenior hat den Trainerstuhl beim FC Chelsea scheinbar auch über die Saison hinaus sicher. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, haben die Blues nicht geplant, die Leistungen des 41-jährigen Übungsleiters nach Saisonende kritisch zu beäugen. Auch wenn die Londoner die Champions League-Qualifikation verpassen sollten, würde der amtierende Klub-Weltmeister demnach an seinem Cheftrainer festhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rosenior hatte das Amt des Chefcoaches an der Stamford Bridge erst Anfang dieses Jahres von Enzo Maresca übernommen. Mit einem Punkteschnitt von 1,7 unterscheiden sich die Werte des Engländers zwar nicht wirklich von denen seines Vorgängers (1,6), dennoch scheinen die Chelsea-Bosse langfristig mit dem Ex-Profi an der Seitenlinie zu planen. Der Vertrag von Rosenior läuft ohnehin noch bis 2032, weshalb den Tabellensechsten eine vorzeitige Entlassung teuer zu stehen kommen würde.