Wechsel naht: BVB-Flirt Timber hat sich entschieden

Quinten Timber hat sich gegen das Interesse von Borussia Dortmund entschieden und wird sich aller Voraussicht nach noch in diesem Winter Olympique Marseille anschließen. Das berichtet Fabrizio Romano. Mit dem 24-Jährigen habe sich der Ligue 1-Klub bereits mündlich geeinigt, die Verhandlungen zwischen den Klubs befinden sich in der Endphase. Timber wurde am gestrigen Sonntag bei der Heimspielpleite gegen Lokalrivale Sparta Rotterdam (3:4) von Feyenoord-Coach Robin van Persie aus der Startelf gestrichen, als bekannt wurde, dass dieser seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte.

Mit der finalen Einigung wird laut Romano in den kommenden 24 Stunden gerechnet. Auch der BVB hatte die Fühler nach dem zentralen Mittelfeldspieler ausgestreckt, der ein möglicher Kandidat für den Kaderplatz des zu Brighton & Hove Albion zurückgekehrten Pascal Groß (34) ist. Der Tabellenzweite der Bundesliga war jedoch auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer aus.