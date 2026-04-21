Eberl äußert sich zu Olise-Gerüchten

Angesprochen auf die Gerüchte um Michael Olise gibt sich Max Eberl betont gelassen. Bei der Pressekonferenz vor dem Halbfinale im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen bezog sich der Sportvorstand auf die interne Kommunikation rund um den 24-jährigen Franzosen: „Ich gehe ganz einfach damit um: Wir haben unsere eigene Blase, wir haben Vertrauen in unsere internen Gespräche, und alles, was um uns herum passiert, versuchen wir einigermaßen daran vorbeiziehen zu lassen, ohne dass es uns beeinflusst.“

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Die Nebengeräusche aus den Medien spielen deshalb keine Rolle in der Bewertung durch die Bayern-Verantwortlichen. Etwas Positives weiß Eberl der Situation trotzdem abzugewinnen: „Zunächst einmal ist es schön, dass so viele Leute über ihn sprechen, denn das bedeutet, dass wir vor eineinhalb Jahren einen wirklich großartigen Spieler in unser Team geholt haben, und er hat sich hier unter der Führung von Vini und dem gesamten Trainerstab weiterentwickelt.“