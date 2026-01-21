Bailey verlässt die Roma

Die Zeit von Leon Bailey bei der AS Rom endet vorzeitig. Die Leihe des 28-Jährigen, die eigentlich bis zum Saisonende befristet war, wird im beiderseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Für den Flügelspieler war der Wechsel zur Roma nicht der erhoffte Karriere-Push.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bailey kam für den Klub lediglich elfmal zum Einsatz, dabei stand der ehemalige Leverkusener nur zweimal in der Startelf. Nun geht es zurück zu Aston Villa, wo der Jamaikaner noch bis 2027 unter Vertrag steht. Ersetzt wurde er bereits durch Donyell Malen (26), der per Leihe mit Kaufoption vor wenigen Tagen den umgekehrten Weg gegangen war.