Premier League
Tottenham: Bittere Diagnose für Odobert
1 min.
@Maxppp
Tottenham Hotspur muss lange auf Wilson Odobert verzichten. Wie die Nordlondoner offiziell verkünden, erlitt der 21-Jährige am vergangenen Wochenende gegen Newcastle United (1:2) einen Kreuzbandriss. Der Franzose wird sich zeitnah einer Operation unterziehen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Tottenham Hotspur @SpursOfficial – 15:02
We can confirm that Wilson Odobert has sustained a ruptured anterior cruciate ligament in his left knee.Bei X ansehen
Wilson will see a specialist next week before undergoing surgery, and will then commence his rehabilitation with our medical staff.
We're all behind you, Wilson 🤍
Wilson will see a specialist next week before undergoing surgery, and will then commence his rehabilitation with our medical staff.
We're all behind you, Wilson 🤍
Odobert absolvierte in der laufenden Spielzeit bereits 33 Pflichtspiele und präsentierte sich zuletzt in guter Form. Mit drei Vorlagen in den vergangenen sechs Partien war der Flügelspieler einer der wenigen Lichtblicke bei den formschwachen Spurs. Der Rechtsfuß war bereits im Sommer 2024 vom FC Burnely in die Hauptstadt gewechselt, verpasste aber schon in der vergangenen Saison weite Teile aufgrund einer Oberschenkelverletzung.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden