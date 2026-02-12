Menü Suche
Premier League

Tottenham: Bittere Diagnose für Odobert

von Daniel del Federico
1 min.
Wilson Odobert @Maxppp

Tottenham Hotspur muss lange auf Wilson Odobert verzichten. Wie die Nordlondoner offiziell verkünden, erlitt der 21-Jährige am vergangenen Wochenende gegen Newcastle United (1:2) einen Kreuzbandriss. Der Franzose wird sich zeitnah einer Operation unterziehen.

Tottenham Hotspur
We can confirm that Wilson Odobert has sustained a ruptured anterior cruciate ligament in his left knee.

Wilson will see a specialist next week before undergoing surgery, and will then commence his rehabilitation with our medical staff.

We're all behind you, Wilson 🤍
Odobert absolvierte in der laufenden Spielzeit bereits 33 Pflichtspiele und präsentierte sich zuletzt in guter Form. Mit drei Vorlagen in den vergangenen sechs Partien war der Flügelspieler einer der wenigen Lichtblicke bei den formschwachen Spurs. Der Rechtsfuß war bereits im Sommer 2024 vom FC Burnely in die Hauptstadt gewechselt, verpasste aber schon in der vergangenen Saison weite Teile aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Premier League
Spurs
Wilson Serge Eric Odobert

