Tottenham: Bittere Diagnose für Odobert

Tottenham Hotspur muss lange auf Wilson Odobert verzichten. Wie die Nordlondoner offiziell verkünden, erlitt der 21-Jährige am vergangenen Wochenende gegen Newcastle United (1:2) einen Kreuzbandriss. Der Franzose wird sich zeitnah einer Operation unterziehen.

Odobert absolvierte in der laufenden Spielzeit bereits 33 Pflichtspiele und präsentierte sich zuletzt in guter Form. Mit drei Vorlagen in den vergangenen sechs Partien war der Flügelspieler einer der wenigen Lichtblicke bei den formschwachen Spurs. Der Rechtsfuß war bereits im Sommer 2024 vom FC Burnely in die Hauptstadt gewechselt, verpasste aber schon in der vergangenen Saison weite Teile aufgrund einer Oberschenkelverletzung.