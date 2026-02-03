Riesige Transfer-Euphorie: So könnte Schalke mit den Neuen spielen

Beim FC Schalke 04 waren die letzten Meter des Wintertransferfensters noch einmal besonders aufreibend. Während die Verpflichtung von Adil Aouchiche (23) und die Leihe von Moussa N’Diaye (23) rechtzeitig finalisiert werden konnten, beherrschten am heutigen Dienstag der geplatzte Wechsel von Moussa Sylla (26) und der damit einhergehende Ärger über den Verhandlungsstil des New York City FC die Schlagzeilen.

Ungeachtet dessen richten die Königsblauen, die weiterhin von der Spitze der 2. Bundesliga grüßen, den Blick nach vorne und darauf, die Sieglos-Serie möglichst im Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Samstag (13 Uhr) zu beenden. Um im Optimalfall bis zum Schluss einen der Aufstiegsplätze zu belegen, holten die Schalker insgesamt fünf Winterneuzugänge an Bord.

Mit fünf Neuen zum Aufstieg?

Vor den Last-Minute-Deals mit Aouchiche und N’Diaye hatten die Knappen bereits die Transfer-Coups mit Starstürmer Edin Dzeko (39) und Ex-Kölner Dejan Ljubičić (28) eingetütet, dazu Torwart-Routinier Kevin Müller (34) vom 1. FC Heidenheim als Vertreter für Loris Karius (32) ausgeliehen.

Mit den fünf Neuen habe man sich „sowohl in der Spitze als auch in der Breite verbessert“, betonte S04-Sportvorstand Frank Baumann bei einer heutigen Medienrunde, „dank unserer Neuzugänge können wir personell und auch taktisch flexibler agieren, zudem ist es uns gelungen, auf den einen oder anderen Ausfall passend zu reagieren und dementsprechend nachzujustieren.“

Muslic hat viele Optionen

So dürfte N’Diaye gleich eine wichtige Rolle einnehmen und den derzeit verletzten Vitalie Becker (20) auf der linken Schiene ersetzen. Aouchiche und Ljubicic, der bereits bei der 0:2-Niederlage gegen den VfL Bochum von Beginn an debütiert hatte, bringen Technik und Kreativität ins Mittelfeld und stellen deutlich spielstärkere Alternativen zu Ron Schallenberg (27) dar.

Spannend zu beobachten bleibt insbesondere die künftige Anordnung in der Offensivreihe. Nach zwei Einwechslungen drängt Torjäger Dzeko in die Startelf, dahinter könnte Kapitän Kenan Karaman (31) gemeinsam mit Aouchiche, Ljubicic, Christian Gomis (25) oder Sylla auflaufen. Offen, ob Letzterer nach dem eigentlich schon ausgehandelten MLS-Wechsel zunächst als Joker fungiert oder direkt wieder das Vertrauen in der Startelf erhält. Fest steht: Bleibt S04 von Verletzungsproblemen verschont, hat Coach Miron Muslic mehrere neue Varianten zur Auswahl.

So könnte S04 mit den Neuzugängen spielen