Bericht: Gregoritsch kurz vor Bundesliga-Rückkehr

Michael Gregoritsch steht offenbar nach nur rund einem halben Jahr vor der Rückkehr in die Bundesliga. Informationen von ‚Sky‘ zufolge befindet sich ein Verein aus dem deutschen Oberhaus in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Transfer des Mittelstürmers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um welchen Klub es sich dabei handelt, ist zur Stunde offen. Einige Bundesligisten sind auf der Suche nach einem neuen Angreifer, unter anderem Gregoritschs Ex-Verein Hamburger SV. Die Spur zum SV Werder Bremen, der an einer Leihe mit Damion Downs (21/FC Southampton) arbeitet, ist nach Informationen der ‚DeichStube‘ aktuell zumindest nicht heiß.

Im Sommer war der 31-Jährige vom SC Freiburg zum dänischen Erstligisten Bröndby IF gewechselt. Dort kommt der Österreicher, der auf die Teilnahme an der anstehenden WM hofft, aber nicht wie gewünscht zum Zug. Einen Wechsel zum FC Basel lehnte der Linksfuß ab.