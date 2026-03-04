United: Zwei Bedingungen bei Fernandes

Kapitän Bruno Fernandes kann sich eine weitere Zukunft bei Manchester United unter bestimmten Bedingungen vorstellen. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, hängt die weitere Karriereplanung des 31-Jährigen von zwei wichtigen Faktoren ab. Zum einen möchte der portugiesische Nationalspieler in der kommenden Saison unbedingt in der Champions League spielen. Die Aussichten sind nach der Erfolgsserie unter Interimscoach Michael Carrick in der Hinsicht aktuell sehr gut. Durch sechs Siege in den vergangenen sieben Partien kletterten die Red Devils in der Premier League auf Platz drei.

Zudem knüpft Fernandes seine Zukunft im Klub laut ‚Mirror‘ an die von Carrick. Der Mittelfeldregisseur sei beeindruckt von der Arbeit, die der neue Übungsleiter abliefert und habe ein sehr gutes Verhältnis zu Carrick. Fernandes werde die Entwicklungen beim Klub bis zum Ende der Saison abwarten und dann eine Entscheidung treffen. Der aktuelle Vertrag des 85-fachen Nationalspielers läuft noch bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr, beinhaltet jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro. United ist dem Vernehmen nach hoffnungsvoll, dass der Fixpunkt in der Offensive weiter gehalten werden kann und würde auch das üppige Gehalt noch einmal aufbessern.