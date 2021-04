FIFA: Transfersperre für Angers und Paris

Die FIFA hat die beiden französischen Profivereine SCO Angers und Paris FC sanktioniert. Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, wurde gegen beide Vereine eine Sperre für das kommende Sommertransferfenster ausgesprochen. Darüber hinaus müssen beide Klubs eine Geldstrafe von jeweils rund 27.500 Euro begleichen.

Grund für die Strafen ist ein Transfer aus dem vergangenen Sommer. Am 1. Juli 2020 wechselte Kevin Bemanga (23) vom spanischen Amateurverein Deportivo Xerez zum französischen Zweitligisten Paris FC, nur um dann knapp einen Monat später in die Ligue 1 zum SCO Angers weiterzuziehen. Die Pariser fungierten in diesem Transfer also als „Zwischenverein“, schreibt die FIFA. Das heißt: Bemanga sollte nie für den Zweitligisten auflaufen, sondern der Transfer diente einzig und allein dem Zweck, die fällige Ausbildungsentschädigung zu umgehen, was laut FIFA-Regularien verboten ist.