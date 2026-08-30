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15-Millionen-Klausel: Theate verlässt Frankfurt

Nach 18 Monate bei Eintracht Frankfurt zieht Arthur Theate weiter. Der 26-Jährige wechselt erneut in die Serie A.

von Lukas Weinstock - Quelle: bolognafc.it
1 min.
Arthur Theate von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Eintracht Frankfurt lässt Arthur Theate ziehen. Der Bundesligist teilt offiziell mit, dass der Innenverteidiger auf Leihbasis zum FC Bologna wechselt. Für den Anschluss sichern sich die Italiener eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei 15 Millionen Euro liegt und eine 15-prozentige Weiterverkaufsklausel beinhaltet.

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Theate war im Frühjahr des vergangenen Jahres für 13 Millionen Euro in die Mainmetropole gewechselt. Somit würde für die Eintracht im Verkaufsfall ein kleines Transferplus herausspringen.

Für Theate ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Belgier lief bereits in der Saison 2021/22 für den Serie A-Vertreter auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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