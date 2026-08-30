15-Millionen-Klausel: Theate verlässt Frankfurt

Eintracht Frankfurt lässt Arthur Theate ziehen. Der Bundesligist teilt offiziell mit, dass der Innenverteidiger auf Leihbasis zum FC Bologna wechselt. Für den Anschluss sichern sich die Italiener eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei 15 Millionen Euro liegt und eine 15-prozentige Weiterverkaufsklausel beinhaltet.

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A familiar face, ready to roar again 🇧🇪🦁#WeAreOne pic.twitter.com/1nexzDbQI7 — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) August 30, 2026

Theate war im Frühjahr des vergangenen Jahres für 13 Millionen Euro in die Mainmetropole gewechselt. Somit würde für die Eintracht im Verkaufsfall ein kleines Transferplus herausspringen.

Für Theate ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Belgier lief bereits in der Saison 2021/22 für den Serie A-Vertreter auf.