FC Bayern: Eberl beantwortet die Olise-Frage

Michael Olise (24) kokettierte im Sommer mit einem Wechsel zu Real Madrid (FT berichtete). Beim FC Bayern hinterlegte der Dribbelkünstler aber offenbar keinen offiziellen Wechselwunsch.

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Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ blickt Max Eberl auf die Geschehnisse des Sommers zurück: „Michael hat mir während der WM eine WhatsApp geschrieben. Da habe ich kurz gezögert, bevor ich sie geöffnet habe. Ich wusste ja nicht, ob er jetzt vielleicht tatsächlich mit diesem Thema kommt.“

„Aber es war ein Foto mit Manu Koné, den ich damals nach Gladbach geholt hatte, mit einem Herz drunter“, führt der Sportvorstand aus, „die beiden haben mir liebe Grüße aus Amerika gesendet. Danach habe ich Michael gefragt, ob er kommende Saison die Rückennummer 11 haben möchte. Er wollte aber die 17 behalten. Das war mein Kontakt mit Michael, von daher war immer alles in Ordnung.“

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Wie lange bleibt Olise?

Darüber hinaus erklärt der 52-Jährige den Franzosen (25 Länderspiele) abermals für unverkäuflich: „Wenn man die Champions League gewinnen will, stellt sich diese Frage nicht. Das ist das Schöne bei Bayern München: Man muss bei keiner Summe schwach werden.“

Grundsätzlich macht sich der deutsche Rekordmeister aber dennoch Gedanken über die Zukunft des Linksfußes. „Ob wir ihn dauerhaft halten können, werden wir im Sommer wieder besprechen“, ließ CEO Jan-Christian Dreesen kürzlich durchblicken. Eberl wird noch konkreter: „Wir sollten bis zum nächsten Sommer wissen, ob es eine Tendenz zur Verlängerung von seiner Seite aus gibt oder nicht.“

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Aktuell steht Olise bis 2029 an der Säbener Straße unter Vertrag, in absehbarer Zeit will er aber, so ist zu vernehmen, den nächsten Karriereschritt gehen. Ob er eines Tages bei Real Madrid landet, bleibt abzuwarten. Für den Moment darf man sich in München und der Bundesliga mindestens ein weiteres Jahr an den Darbietungen des Ausnahmekönners erfreuen.