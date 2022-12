Vier Kandidaten: Monaco sucht schon den Nübel-Nachfolger

Der FC Bayern hat Alexander Nübel als Wunschlösung für den verletzten Manuel Neuer ausgemacht. Zwar hat der nach Monaco verliehene Keeper seine Bedenken und kann sich eine Rückkehr eigentlich nicht vorstellen, solange Toni Tapalovic in München der Torwarttrainer ist – dennoch schaut man sich im Fürstentum bereits nach möglichen Alternativen um.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt Monaco Interesse an Dominik Livakovic (27/Dinamo Zagreb), Bono (31/FC Sevilla) und Keylor Navas (36/Paris St. Germain) – alle drei wurden auch schon beim FC Bayern gehandelt. Zudem soll Koen Casteels (30/VfL Wolfsburg) ein Thema beim Ligue 1-Klub gewesen sein, mittlerweile ist die Spur aber offenbar erkaltet.

FC Bayern: Zeitnah Klarheit bei Nübel

Ajax an Nübel dran

Nübel, noch bis zum Sommer nach Monaco verliehen, zieht derweil nicht nur Interesse aus München auf sich. Laut ‚Bild‘ war der 26-Jährige auch bei Ajax Amsterdam ein Kandidat. Die Niederländer sollen einen Vorstoß im Winter in Betracht gezogen haben. Bei Ajax steht derzeit Oldie Remko Pasveer (39) zwischen den Pfosten.

Naturgemäß wäre der Eredivisie-Klub in einem Tauziehen mit dem FC Bayern in der Außenseiterrolle – die besondere Konstellation, dass Nübel alles andere als scharf auf eine Rückkehr zum deutschen Rekordmeister ist, könnte dem Klub aus Amsterdam allerdings in die Karten spielen. Aber auch in Monaco hofft man bekanntlich noch auf eine längerfristige Zusammenarbeit.