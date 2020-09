Guardiola spricht über Messi-Zukunft

Pep Guardiola will keine Prognose abgeben, wie es in Zukunft mit Lionel Messi weitergeht. „Ich muss nichts erklären. Leo hat das perfekt zum Ausdruck gebracht. Er ist ein Spieler von Barça, dem Klub den ich liebe und nichts weiter. Ich weiß nicht, was für Pläne er in Zukunft hat“, so der Coach von Manchester City am heutigen Freitag.

Weltfußballer Messi wollte eigentlich in diesem Sommer zu den Skyblues wechseln, der FC Barcelona verweigerte aber die Freigabe. Ab Januar kann der Argentinier nun offiziell einen Vertrag bei einem anderen Klub für die kommende Saison unterzeichnen.