FC Bayern: Nübel zum halben Preis?

Alexander Nübel könnte im Sommer für deutlich weniger Geld als bislang angenommen wechseln. Wie ‚Sky‘ berichtet, fordert der FC Bayern statt der bislang kolportierten 20 Millionen Euro nur noch zehn bis 15 Millionen für den DFB-Keeper.

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Nübels Leihe zum VfB Stuttgart endet nach drei Jahren, die Bayern planen ohne den 29-Jährigen. Problem: Nübels hochdotierter Vertrag in München ist noch bis 2030 gültig. Der 29-Jährige präferiert dem Vernehmen nach einen Wechsel nach England. Sogar über eine Vertragsauflösung wurde bereits spekuliert. Diese käme den Bayern aber immens teuer zu stehen.