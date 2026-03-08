Tudor-Nachfolger: Tottenhams erste Option

Wenige Wochen nach der Amtseinstellung als Cheftrainer von Tottenham Hotspur steht Igor Tudor schon wieder vor dem Aus. Wie der ‚Corriere dello sport‘ berichtet, gilt Thiago Motta als heißer Anwärter auf den Trainerposten bei den Spurs. Der 43-jährige Ex-Profi stand zuletzt in Diensten von Juventus Turin.

Nicht einmal einen Monat ist es her, dass Tottenham Tudor als neuen Übungsleiter installierte. Unter ihm sollten sich die Nordlondoner aus dem unteren Tabellendrittel befreien, was jedoch alles andere als gelang: Drei Niederlagen aus drei Premier League-Auftritten sprechen eine eindeutige Sprache. Der Vize-Europameister von 2012 steht seit seiner Entlassung im März 2025 noch immer auf der Gehaltsliste von Juve.