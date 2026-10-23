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Eintracht muss ersten Kandidaten streichen

von Tobias Feldhoff
1 min.
Andreas Schicker leitet die Geschicke bei der TSG Hoffenheim @Maxppp

Andreas Schicker von der TSG Hoffenheim sieht seine Zukunft offensichtlich nicht bei Eintracht Frankfurt. „Ich kann sagen, dass da nichts dran ist“, stellte der Geschäftsführer Sport im Rahmen des 2:0-Erfolgs in der Europa League gegen Olympique Lyon bei ‚RTL‘ klar. Schicker verwies zudem auf seinen im Mai verlängerten Vertrag und versicherte: „Mir macht die Arbeit hier riesig Spaß.“

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Die Frankfurter müssen ihren Fokus bei der Suche nach einem Nachfolger von Markus Krösche nun auf andere Kandidaten richten. Gehandelt wurden zuletzt Marcel Schäfer (RB Leipzig), Christoph Spycher (BSC Young Boys), Joti Chatzialexiou (1. FC Nürnberg) und Benjamin Weber (FC Augsburg). Dem Vernehmen nach ist Spycher aktuell der Favorit, mit einem schnellen Vollzug ist aber nicht zu rechnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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