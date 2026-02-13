FC Bayern: Freund erläutert den Aseko-Plan

Christoph Freund deutet eine Zukunft von Noel Aseko (20) beim FC Bayern München an. Gegenüber ‚Sky‘ spricht der Sportdirektor der Münchner über eine mögliche interne Nachfolge für Leon Goretzka (30), der den Klub im Sommer verlassen wird: „Es ist eine gewisse Zeit hin, aber wir haben da sehr, sehr interessante eigene Spieler bei uns oder auch verliehen. Die finale Kaderplanung wird im Mai und Juni passieren, aber es ist schön, dass wir da einige Kandidaten in den eigenen Reihen haben.“ Aseko ist derzeit bei Hannover 96 geparkt. Die Niedersachsen werden am Saisonende aller Voraussicht nach die im Kontrakt vereinbarte Kaufoption in Höhe von einer Million Euro ziehen. Der Rekordmeister besitzt allerdings ein Rückkaufrecht.

Für rund 1,4 Millionen wird der deutsche U21-Nationalspieler im Fall der Fälle direkt zurückbeordert. Denn die Münchner sind mit dessen Entwicklung extrem zufrieden: „Noel macht es richtig gut, hat sich richtig gut in die Mannschaft reingespielt und steigert sich von Spiel zu Spiel. Er ist auch immer wieder an Toren beteiligt und bringt eine Aggressivität und eine Note mit, die sehr interessant für uns ist. Wir werden ihn weiter intensiv verfolgen, sind auch in gutem Kontakt. Es ist ein sehr interessanter Spieler von uns“, so Freund.