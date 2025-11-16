Kane spricht über Ballon d‘Or | Karl muss Strafe zahlen

„Könnte 100 Tore schießen“

Harry Kane befindet sich in der Form seines Lebens. Der Torjäger des FC Bayern steht in der laufenden Spielzeit bei 23 Treffern in 17 Pflichtspielen. Klar, dass viele dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft große Chancen auf den Ballon d‘Or im kommenden Jahr ausrechnen. Bis zur Verleihung fließt aber noch viel Wasser die Isar entlang. Das weiß auch Kane selbst, der die Bedingung für eine realistische Chance nennt.

„Ich könnte in dieser Saison 100 Tore schießen, aber wenn ich nicht die Champions League oder die Weltmeisterschaft gewinne, werde ich wahrscheinlich nicht den Ballon d‘Or gewinnen“, sagt der 32-Jährige gegenüber dem ‚Mirror‘. Die anvisierten Titel hält Kane für realistisch: „Aber wenn alles für meinen Klub und mein Land gut läuft, werde ich definitiv im Gespräch für eine Trophäe wie den Ballon d‘Or sein. Wir scheinen definitiv einer der Favoriten für die Champions League zu sein. Das verbessert vielleicht meine Chancen ein wenig. Das Gleiche gilt für England. Ich denke, wir werden als einer der Favoriten in das Turnier gehen.“

Karl wird zur Kasse gebeten

Am Freitag glänzte Lennart Karl für die U21-Nationalmannschaft gegen Malta (6:0) mit einem Doppelpack. Da der Shootingstar des FC Bayern beim Kantersieg erstmals für die Auswahl auflief, hätte er nach dem Spiel in der Kabine eigentlich ein Ständchen singen müssen. Doch der 17-Jährige brach mit der Tradition.

Bayern-Kollege Tom Bischof, der zuvor selbst mit einem Dreierpack für Furore gesorgt hatte, brummte Karl dafür am ‚Sky‘-Mikrofon eine Strafe auf: „Lennart muss jetzt noch zahlen – ganz sicher sogar. Denn singen wollte er nicht, dafür ist er zu ängstlich. Bier muss er uns aber nicht ausgeben, das brauchen wir nicht. Aber Süßigkeiten, die nehmen wir.“